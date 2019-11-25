Canlı yayında flaş iddia! Saadettin Saran ile Defne Samyeli...

Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda Eylem İpek Şafak, Saadettin Saran'ın, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli ile ilgilendiğini iddia etti. Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi.



Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da iş insanının, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.