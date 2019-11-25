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Arto’dan Çağla Şıkel'e 1 milyon liralık tazminat cevabı: Kocandan alacaksın o parayı!

Çağla Şıkel, sosyal medyada yayınladığı videoya aşağılayıcı yorumlar yapan Arto’ya 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Şıkel, ‘edepsiz konuşmaları’ için de Arto hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Arto ise, kendisine 1 milyon liralık dava açan Şıkel’e sosyal medyadan ateş püskürdü.

Magazin / 25 Kasım 2019 Pazartesi 12:04
Arto’dan Çağla Şıkel'e 1 milyon liralık tazminat cevabı: Kocandan alacaksın o parayı!

Çağla Şıkel, YouTube kanalında hanımlara yönelik 'Mini etekle frikik vermeden nasıl oturulur?' videosu yayınladı. Arto, videonun altına 'Oturup kalkmayı öğreteceğine, TV'de memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin' diye yazdı.

Çağla Şıkel yorumları nedeniyle Arto'ya 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Ünlü manken, ayrıca iletişim kanallarından rahatsız etmemesi ve kendisine yaklaşmaması için Arto hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarttı.

Arto ise, kendisine 1 milyon liralık dava açan Şıkel'e sosyal medyadan ateş püskürdü.

“KOCANDAN AL O PARAYI”

Arto yayınladığı videoda, “Kocasından alamadığı parayı benden alacak herhalde, hayatım onu kocandan alacaksın benden değil. Ona yıllarını verdin bana değil. O yüzden para varsa, parayı kocandan alacaksın, parayı benden almayacaksın. Git kocandan al hadi başka kapıya…”

Tazminat DavasıMankenÇağla Şikel

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