Harika Avcı'nın zor günleri!

Bir dönemin en güzel ve en zengin kadınları arasında gösterilen Harika Avcı, sevenlerini şaşkına çeviren bir haberle gündeme geldi.



59 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, bir pansiyon odasında yaşamaya başladığı ve zor günler geçirdiği konuşuluyor.



Magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile tanınan ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde "Bir Cahide Sonku olayı!” başlıklı yazısında, bu olayın detaylarını anlattı.



Akay, “Harika Avcı İstanbul Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı’nın pansiyon parasını ise Avustralya’da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı” ifadelerini kullandı.



Onur Akay şöyle devam etti:



"Harika Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu. Şimdi ise elinde olanları da kaybeden ve bir Cahide Sonku olayı yaşayan Harika Avcı’ya yardım eli uzatılması gerekiyor."



