Mahkeme kararını verdi! Arto'ya 3 ay ceza

Çağla Şıkel, YouTube kanalında 'mini etekle oturma ve kalkma' başlıklı video yayınlamıştı. Ünlü mankenin bu videosunu gören şarkıcı Arto, Çağla Şıkel için 'İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda m…lerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin' demişti. Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.



40 yaşındaki manken, hakkında yapılan sert açıklamaya karşı sessizliğini adliyede bozdu.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Çağla Şıkel, avukatı Bükçün Canatik aracılığıyla Arto'nun kendisi hakkında konuşmaması ve yaklaşmaması için uzaklaştırma talebinde bulundu.



Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Çağla Şıkel'in isteğini kabul ederek, Arto'nun 3 ay süreyle ünlü mankene yaklaşmamasına karar verdi.



Mahkeme kararında, 'Şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren tüm sözlü davranışlarda bulunmamasına, kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konutuna yaklaşmamasına ve bulunduğu ikametlere yaklaşmamasına, basılı sözlü ve yazılı basın ve internet ortamında hakkında konuşmamasına, açıklama yapmamasına, yorum yapmamasına ve fotoğraf-video paylaşmamasına 3 ay karar verildi' denildi.



NE OLMUŞTU?



Seneler önce 'Her Şey Dahil' programında dans ederken Çağla Şıkel'in göğsü açılmıştı. Canlı yayın kazası o günlerde çok konuşulmuştu.















