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Hadise'nin hayal mahsulü aşkı!

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Hadise, çok konuşulan aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Magazin / 21 Kasım 2019 Perşembe 17:42
Hadise'nin hayal mahsulü aşkı!

Son zamanlarda hem kostümleri hem de fiziki görüntüsüyle gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti. Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki şarkıcı 'O Ses Türkiye' setinde çekilmiş bir karesine; ‘Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!’ notunu düştü. Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 90 bine yakın beğeni aldı.


TürkiyeŞarkıcı

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