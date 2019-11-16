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Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Yıldız Kenter, yoğun bakıma kaldırıldı. Kenter'in akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Magazin / 16 Kasım 2019 Cumartesi 17:27
Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı

Bir süredir evinde tedavi gören usta oyunca Yıldız Kenter fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen Kenter'in tedavisi burada devam ediyor.

BAKAN ERSOY ZİYARET ETTİ

Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı:İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum.


Geçmiş OlsunYıldız KenterKültür ve Turizm BakanıAmerikan HastanesiTürkiye Cumhuriyeti

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