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Özge Ulusoy'dan 'terk edildi' iddialarına yanıt

İş insanı Faruk Çolakoğlu'yla bir süredir aşk yaşayan Özge Ulusoy'un terk edildiği iddiaları sosyal medyayı salladı. Ulusoy, iddialara hemen yanıt verdi.

Magazin / 15 Kasım 2019 Cuma 18:33
Özge Ulusoy'dan 'terk edildi' iddialarına yanıt

Yaklaşık bir yıldır Faruk Çolakoğlu'yla bir dargın bir barışık aşk yaşayan Özge Ulusoy'un, terk edildiği söylentileri kulaktan kulağa yayıldı.

İş insanının, sevgilisini takipten çıkartması iddiaları daha da kuvvetlendirdi.

Haberlerin ardından jet hızıyla açıklama yapan sunucu, 'Çok soran oldu sabahın bu saatinde... Instagram'ın azizliği sanırım, endişelenen herkese teşekkürler. Her şey yolunda, yanlış haber' diyerek son noktayı koydu.


InstagramÖzge Ulusoy

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