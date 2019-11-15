Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu!

Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz çifti, önceki gün Yeniköy'de bir restoranda görüntülendi.



Ünlü iş adamı, sevgilisi Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu.



İkili, 2013 yılında da aşk yaşayıp kısa sürede ayrılmıştı.







Mayıs 2018'de New York Türk Başkonsolosluğu'nda dünyaevine giren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı.