Beyaz Gazete Ana Sayfa

Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu!

Sunucu Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz (41), bir ay önce oyuncu Berrak Tüzünataç (35) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Suyabatmaz’ın “Bu ilişkinin henüz adı yok, bakıyoruz” şeklindeki açıklamasının, çiftin arasını açtığı iddia edildi.

Magazin / 15 Kasım 2019 Cuma 11:11
Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu!

Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz çifti, önceki gün Yeniköy'de bir restoranda görüntülendi.

Ünlü iş adamı, sevgilisi Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu.

İkili, 2013 yılında da aşk yaşayıp kısa sürede ayrılmıştı.



Mayıs 2018'de New York Türk Başkonsolosluğu'nda dünyaevine giren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Burcu EsmersoyBerrak TüzünataçNew York

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar