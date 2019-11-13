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Murat Boz ve Hadise birlikte Avrupa'yı gezecek

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz, aşk iddialarıyla anıldığı Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor.

Magazin / 13 Kasım 2019 Çarşamba 15:44
Murat Boz ve Hadise birlikte Avrupa'yı gezecek

Oyuncu Aslı Enver ile popçu Murat Boz'un, 2.5 yıldır bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkileri yine bitti. Ayrılığın ardından Hadise'nin, Boz ile yaptığı paylaşım olay olmuş, ikilinin adı yeniden aşk dedikodularını karışmıştı. Hadise ise; bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.

ASLI YOKSA HADİSE VAR
 Adları daha önce de sık sık aşk dedikodularına karışan Murat Boz ve Hadise, son olarak kendilerine gelen Avrupa turnesi teklifini kabul etti. Daha önce de ikiliye gelen bu teklifi Enver'i düşünerek kabul etmeyen Boz, teklife bu kez 'Evet' dedi.


AvrupaMurat BozAslı Enver

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