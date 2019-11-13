Beyaz Gazete Ana Sayfa

Evli oyuncu Ertan Saban, Cihangir'de böyle görüntülendi!

Ertan Saban, dün gece Cihangir’de sarışın bir kadınla görüntülendi.

Magazin / 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:22
Evli oyuncu Ertan Saban, Cihangir'de böyle görüntülendi!

Ertan Saban, dün gece Cihangir'de sarışın bir kadınla görüntülendi.

Akşam saatlerinde başlayan koyu muhabbet sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Kadın arkadaşına sarılarak sohbet eden ünlü oyuncunun samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.



Mekan çıkışı gazetecileri karşısında gören Saban ve arkadaşları büyük panik yaşadı.



Ünlü oyuncu ‘'Saçma sapan şeyler yapmayın. Bakın arkadaşlar ben evli bir insanım ve benim çocuğum var öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına'' açıklamasını yaptı.





Ertan Saban ve oyuncu Ebru Özkan geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Çift ocak ayında da kızları Biricik'i kucağına almıştı.


Ebru ÖzkanMuhabbetAllahErtan Saban

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar