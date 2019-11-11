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Nusret'in çalışanlarından şaşırtan açıklamalar: Kendini mafya babası Tony Montana sanıyordu!

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, New York’taki et lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuştu.

Magazin / 11 Kasım 2019 Pazartesi 10:35
Nusret'in çalışanlarından şaşırtan açıklamalar: Kendini mafya babası Tony Montana sanıyordu!

Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş ‘Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı' iddiasıyla Nusret Gökçe'ye dava açmıştı. ABD mahkemesi, Gökçe'yi 237 bin dolar (1 milyon 366 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etmişti.

New York Daily New Gazetesi, Nusret Gökçe'ye dava açan 4 kişiyle konuştu.

İŞTE ÇALIŞANLARIN NUSRET HAKKINDAKİ İDDİALARI

1- Nusret, New York'taki şubesinden günde 130 bin dolar (750 bin TL) ciro yapıyor.



2- Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar (11 bin 500 TL) ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu.

3- Nusret bize diktatör gibi davranıyordu. Bize ‘Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur' diye bağırıyordu.

4- Sürekli izlediği ‘Scarface' (Yaralı Yüz) filminin etkisindeydi. Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu.



İŞTE TONY MONTANA KARAKTERİ

1983 yapımı ‘Scarface'in (Yaralı Yüz) başrolünde Al Pacino oynamıştı.

Brian DePalma'nın yönettiği filmde Al Pacino'nun oynadığı mafya babası ‘Tony Montana' beyazperdenin unutulmaz karakterleri arasına girmişti.



Montana karakteri geldiği yerden daha yükseklere ulaşmak içim iddialı, cesur girişimlerde bulunuyordu. Zirve hırsı yüzünden sürekli suç işliyordu.

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