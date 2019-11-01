Beyaz Gazete Ana Sayfa

4 milyonluk yatırım

İsmail Hacıoğlu, Hasköy’de yapılacak marinada restoran açacak. Mülkünü de satın almak isteyen oyuncu, 4 milyon TL’yi gözden çıkardı

Magazin / 01 Kasım 2019 Cuma 10:11
4 milyonluk yatırım

Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, Hasköy’de yapılacak marina için kolları sıvadı. Oyuncu, inşaat halinde olan yere restoran açmayı planlıyor. Mekanın mülkünü de satın almak isteyen Hacıoğlu’nun, 4 milyon TL’yi gözden çıkardığı iddia edildi.
Gösterişli bir yer yapmayı hedefleyen oyuncunun, sermayesini 7-8 milyon TL’ye yükseltmek için ortak aradığı da konuşulanlar arasında... Marinanın en büyük restoranına sahip olmayı planlayan Hacıoğlu, menü ve dekorasyona kadar, en ince detaylarla ilgilenecek.

İsmail Hacıoğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar