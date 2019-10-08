'Çocuk gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı ile gizlice evlendi

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.



DİZİDE CANLANDIRDIĞI ROL, GERÇEK OLDU



'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide, 'Hayat' karakteri ile 15 yaşındaki 'Çocuk Gelin olarak karşımıza çıkan oyuncu Meltem Miraloğlu, dizide rol alan 70 yaşındaki 'Abbas' karakteriyle evlendirilmişti. Dizide yaşanan bu sahnenin gerçeğe dönmesi herkesi şaşırttı.









