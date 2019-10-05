Oktay Kaynarca takipçisine sert çıktı

Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim Salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun yakın arkadaşı Oktay Kaynarca, cenaze sonrası Instagram'da paylaştığı fotoğrafa gelen bir yorumu görünce çok sinirlendi.



Kaynarca, 'Sen ve senin gibi hadsiz, terbiyesiz, boş beleş ve ruh hastası birkaç kişiye cevaben. Oku dangalak. Orada keyif yapıyorum diye sözüm ona laf soktuğun yer, cenazemizin ardından taziye yaptığımız, sakinleşmeye çalıştığımız yer dangalak. Sana tavsiyem; insanlara laf yetiştireceğine git bir iş bul' ifadelerini kullandı.



İşte ünlü oyuncunun o sözleri:





