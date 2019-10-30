2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan Porto Rikolu ünlü şarkıcı Ricky Martin, dördüncü kez baba oldu. 47 yaşındaki müzisyen, yeniden babalık sevincini Instagram’dan bebeğinin fotoğrafını paylaşarak duyurdu.



Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında "Oğlumuz Renn Martin-Yosef doğdu" diyerek bebeğinin adını da açıkladı.







Martin’in 11 yaşında Matteo ve Valentino adında ikiz oğulları ve 10 aylık Lucia adında bir kızı daha bulunuyor.

