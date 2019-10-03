Beyaz Gazete Ana Sayfa

Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babasına dolandırıcı şoku!

Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen'i arayan kişiler, "Eşiniz İhsan Doğudan Bayülgen'in kredi kartından yanlış çekim yaptık, iade edeceğiz" diyerek kart bilgilerini aldılar. Çift, kredi kartlarından izinleri dışında 2 bin 300 liralık harcama yapıldığını tespit edince hemen harekete geçti.

Magazin / 03 Ekim 2019 Perşembe 12:07
Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babasına dolandırıcı şoku!

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, savcılık, soruşturma sonucu üç şüpheli hakkında iddianame düzenleyip 'dolandırıcılık' suçlamasıyla, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kişi beraat ederken, kartla harcama yapan Ferhat A. adlı kişi, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Telefonda dolandırıcılara eşinin kredi kartı bilgilerini veren hukukçu baba Ümit Bayülgen, durumu anlayınca hemen harekete geçip kendisini arayanları aradı. Ama parasını geri alamadı.

Asliye Ceza MahkemesiKredi Kartı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar