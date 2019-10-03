Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na veda!

Tarık Ünlüoğlu'nun ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan'ın gazeteye verdiği ilan yürek burktu.
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan oyuncu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti.
"Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle.
Tadı kaldı dilimde.
Güle güle sevgilim.
GÜLENAY'IN"