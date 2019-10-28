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Aslı Enver ile Murat Boz’un ayrılık nedeni belli oldu

Ayrılık haberleriyle hayranlarını üzen oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ilişkilerinin bitme nedeni ortaya çıktı

Magazin / 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:02
Aslı Enver ile Murat Boz’un ayrılık nedeni belli oldu

Ayrılık haberleriyle hayranlarını üzen oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ilişkilerinin bitme nedeni ortaya çıktı.

Aslı Enver ile Murat Boz, 2,5 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılık kararı almıştı.

Enver, evlenmek şartıyla Murat Boz'la yeniden barışmıştı ancak çiftin birlikteliği yine hüsranla bitti!

2. Sayfa'nın haberine göre; ayrılığın sebebi Boz'un evliliğe sıcak bakmaması. Ayrıca Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği iddia edildi.



EŞYALARINI ALDIRDI

Uzun zamanadır Murat Boz'la aynı evi paylaşan Aslı Enver bütün eşyalarını bir çalışanına aldırdı. Boz'un evine dahi gitmeyen Enver'in ilişkiyi kafasında bitirdiği öğrenildi.


Murat BozAslı EnverŞarkıcı

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