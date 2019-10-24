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Kızının babasıyla görüşüyor

Meryem Uzerli, "Kızınızın babası Can Ateş'le görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya, şaşkınlıkla "Evet" yanıtını verdi.

Magazin / 24 Ekim 2019 Perşembe 11:18
Kızının babasıyla görüşüyor

7. Boğaziçi Film Festivali'nin beşinci günü, Atlas Sineması'nın son seansı olan 21:30’da 'Kovan' filmi seyircilerin karşısına çıktı. Yoğun katılımla gerçekleşen gösterimin ardından, filmin yönetmeni ve senaristi Eylem Kaftan, başrol oyuncularından Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu ve film ekibi seyircilerin karşısına çıktı.

Film sonrası muhabirlerin ısrarlı sorularından kaçan Meryem Uzerli, "Kızınızın babası Can Ateş'le görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya, şaşkınlıkla "Evet" yanıtını verdi.

Meryem Uzerli'nin, eski sevgilisi Can Ateş'ten 5 yaşında Lara isminde kızı bulunuyor.

Can AteşMeryem UzerliBurcu SalihoğluAtlas Sineması

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