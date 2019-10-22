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Bülent Ersoy para dağıttı!

Bülent Ersoy Bodrum'da aldığı evde her hafta parti verdiği ortaya çıktı. Ersoy gittiği restoranda ise bahşiş yağdırdı.

Magazin / 22 Ekim 2019 Salı 23:54
Bülent Ersoy para dağıttı!

Türkiye'nin Divası Bülent Ersoy , Bodrum'da Süper Star Ajda Pekkan'ın ekonomik krizden dolayı satılığa çıkardı süper lüks siteden yeni bir ev satın aldı.

Diva aldığı bu evde her hafta arkadaşlarıyla birlikte parti verirken, partiye gelenlerden cep telefonları toplattığı iddia edildi.



ESNAF BAYRAM EDİYOR

Bülent Ersoy'un Bodrum'a gelmesini ise esnaf dört gözle bekliyor.

Bir balık restoranında misafirleriyle yemek yiyen Ersoy 7.5 milyar hesap ödediği belirtildi.

Ersoy ayrıca her garsona 200, kapıda bekleyenlere ise 500 tl bahşiş verdiği gelen bilgiler arasında.


TürkiyeBülent Ersoy

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