Kerimcan Durmaz hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya paylaşımları ile tanındığı, kamuoyunda 'Arto' ismi ile bilinen mağdur Harutyun Dalga'nın bir kısım sosyal medya araçlarından yaptığı kendisi ile ilgili paylaşımlardan rahatsızlık duyduğu bu nedenle örgütten kendisi hakkında paylaşımlar yapmasının engellenmesini istediği belirtildi.



İddianamede, şüpheli Kerimcan Durmaz'ın azmettirmesi ile harekete geçen örgüt lideri Savaş Sarmusak ve örgüt yöneticisi Serdar Sarmusak'ın talimatı ile mağdur Arto'yu tehdit edildiği ifade edildi.



Arto'nun aralarında bulunduğu 3 şüpheli mağdur sıfatıyla, Sarallar Grubu lideri Savaş Sarmusak ve Kerimcan Durmaz'ın aralarında bulunduğu 14 kişi ise iddianamede şüpheli sıfatıyla yer aldı.



“AYLIK GELİRİM”



İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Kerimcan Durmaz kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu, DJ olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin TL arasında olduğunu söyledi.



Savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne çıkan Durmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Ben Savaş beyi DJ’lik yaptığım kulüplerden müşterim olarak tanıyorum. Beni sevdiğinden ve aramızdaki arkadaşlıktan dolayı benim için üzüldüğünden dolayı böyle bir durum gerçekleşmiş. Ama benim bundan haberim yoktu. Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı. Ben azmettirmedim.



İddianamede Savaş beyle aramda geçen telefon konuşmaları günlük olaylara dahildir. Suçsuzum” diye konuştu. Mahkeme başkanı Durmaz’a ceza alırsa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’nı kabul edip etmediğini sordu. Durmaz kabul ettiğini söyledi.

