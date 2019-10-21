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'Hanımını sustur Berkay!'

Meslektaşı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’le hediye ettiği pahalı marka saat yüzünden polemiğine giren popçu Demet Akalın, önceki gece Etiler Sahne İstanbul’daydı.

Magazin / 21 Ekim 2019 Pazartesi 12:20
'Hanımını sustur Berkay!'

Mekana pijamalarla gelen şarkıcı, saat polemiğiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, 'Beni konuşturmayın. Berkay, hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de” açıklamasında bulundu.

Berkay ise Demet Akalın'ın eşine hediye ettiği saati satmaya çalışmadıklarını söyledi.

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Berkay, “Demet'le daha önce 50 defa küsmüşüzdür, onun huyudur. Zaten hediye edilen eşya karşı tarafın olur” dedi.





Berkay ŞahinŞarkıcıDemet Akalın

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