'Hanımını sustur Berkay!'

Mekana pijamalarla gelen şarkıcı, saat polemiğiyle ilgili sorulara yanıt verdi.



Ünlü şarkıcı, 'Beni konuşturmayın. Berkay, hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de” açıklamasında bulundu.



Berkay ise Demet Akalın'ın eşine hediye ettiği saati satmaya çalışmadıklarını söyledi.



Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Berkay, “Demet'le daha önce 50 defa küsmüşüzdür, onun huyudur. Zaten hediye edilen eşya karşı tarafın olur” dedi.











