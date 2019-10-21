Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş

Taraflardan resmi bir açıklama gelmese de Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkisinin bittiği söyleniyor. “Karakomik Filmler”in galasına gitmeyen Samyeli, daha sonra kendisini görüntüleyen muhabirlere “Bir açıklamam yok, boşuna beklemeyin” dedi. Yılmaz da “Ayrıldınız mı?” sorusuna sinirlendi. Konsey, 1.5 yıllık ilişkinin bittiği iddiasını tartıştı.
Onur Baştürk: Bitmemiştir bence. Her ilişkide olduğu gibi geçici tatsızlıklar yaşıyorlardır. Belki bu seferki tatsızlık uzun sürdü, bilemem. Bir araya geleceklerini düşünüyorum.
Cengiz Semercioğlu: Cem Yılmaz'ı hiçbir ilişkisinde bu kadar ortada görmemiştik. Muhabirlere şarkılar söylüyor, sosyal medyada aşk fotoğrafları bile paylaşıyordu.
Defne'nin galaya gitmemesi bu ilişkinin bittiğini gösteriyor. Hatta 1 aya yakın zaman olmuş Defne, Cem'in evinden taşınalı.
Bu ilişkiyi bitiren tek şey, Defne'nin dominant yanı ve kıskançlığı olabilir. Cem ilişkide bu kadar presi kaldıramaz...
Ömür Gedik: Cem Yılmaz'ı biraz tanıyorsam, “Karakomik Filmler”in vizyona girdiği şu dönemde konuşmak istediği en son şey ilişkisidir. O nedenle bu konuda bir açıklama yapmaz.
Ayrıca Cem Yılmaz'la ilgili olarak bu hafta ben de sadece sinemamıza değer katan kaliteli ve kıymetli filmlerini konuşmayı tercih ederim.