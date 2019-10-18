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Çağla Şıkel: Paramı çarçur etmiyorum

Çağla Şıkel, çocuklarının geleceği için yatırım yaptığını, parasını çarçur etmediğini, sponsorları sayesinde kıyafete para harcamadığını söyledi.

Magazin / 18 Ekim 2019 Cuma 10:33
Çağla Şıkel: Paramı çarçur etmiyorum

Atasay Çadır Günleri’nin 10’uncu yıl açılışına katılan ünlü manken, hangi alana yatırım yaptığı sorusunu, "Benim özelim" diyerek açıklamak istemezken, bir kıyafete ya da elbiseye büyük paralar vermediğini belirtti.

Beğendiği bir küpeyi takarak poz veren Çağla Şıkel, "Eğer bir gün daha çok kazanırsam altına yatırım yaparım. Çocuklarımın geleceği için bilinçli yatırım yapıyorum, ‘damlaya damlaya göl olur’ hesabıyla. Sonuçta onlar için çalışıyorum ve tabii ki çarçur hiçbir zaman etmiyorum" dedi.

"KIYAFETE NEREDEYSE PARA VERMİYORUZ

"Mesleğe ilk girdiğim zaman ‘Ne oldum?’ durumu vardı. Her şey yapmak istiyordum, yenileri giymek, bir şey moda olunca almak istiyordum. Artık sponsorlarımız bize destek oluyorlar. Hem kendi programımızda hem de özel hayatımızda kıyafete neredeyse para vermiyoruz. Ayakkabıya da ciddi paralar verdiğimiz dönemler olmuştu, o dönemler kapandı."

"ASLA 40 BİN TL VERMEM"

Şıkel, kıyafetlere büyük paralar harcayıp harcamadığı sorusuna, “Hiç, sıfır. Hiçbir zaman o kadar para kazanmadım. O kadar para kazansam da bir elbise ve ayakkabıya 30-40 bin TL hiçbir zaman vermedim, vermeyeceğim” yanıtını verdi.

Çocuklarına da markalı ürünler almadığını vuyrgulayan Çağla Şıkel, ‘çocukların yediği helal, giydiği haram’ sözüne inandığını söyledi.

"Markalı ürün asla almıyorum. Bir gün giydiğimi ertesi gün giydiremeyeceğim kadar hızlı büyüyorlar. İyi sağlam şeyler almaya çalışıyorum, iki gün sonra dizi paramparça oluyor. Biz ufak tefek, ucuz şeyler alıp daha çok anneme yaptırıyorum bunu."

"Çok çeşit alıp, değiştirerek giymelerini sağlıyoruz. ‘Çocuğun yediği helal, giydiği haram’ sözüne çok inanıyorum. Bizde abiden Uzay’a, Uzay’dan ihtiyacı olan sahiplerine gidiyor. Biz de yardım yapmış olup tasarrufta bulunuyoruz."

HelalManken

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