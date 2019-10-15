Ünlü oyuncu şokta! Tehdit ve hakaret dolu mesajlar

Şebnem Özinal, 13 yıllık eşi Şefik Öztek'ten boşanmak için dava açmıştı.



650 BİN LİRA TAZMİNAT!



Eşinin kıskançlıkları nedeniyle mesleğini yapamadığını belirten Özinal, kızı Ayşe ve kendisi için aylık 13 bin lira nafaka ve 650 bin lira tazminat istemişti.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre; boşanma davası devam ederken, Şefik Öztek geçtiğimiz günlerde Şebnem Özinal'a tehdit ve hakaret dolu mesajlar attı.



Öztek'in, boşanmak üzere olduğu Özinal'a, "Seni aşağılık kadın! Senin nasıl bir müptezel ve o... olduğunu herkese anlatıp seni rezil etmezsem adam değilim" şeklinde mesajlar atıp psikolojik şiddet uyguladığı ileri sürüldü.



Ünlü oyuncu, kızı Ayşe ve kendisinin psikolojisini bozduğunu belirterek eşini savcılığa ihbar etti.



Özinal, şikayet dilekçesinde; kendisini ve ailesini tehdit eden Öztek'in cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Öztek'in mesajlarını delil olarak sundu.



Olayla ilgili soruşturma başladı.





