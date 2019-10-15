Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'ihanet' iddiasına yanıt

Yakışıklı oyuncu, hakında çıkan 'ihanet' iddialarına, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.



'Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz.



Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir. Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem.



Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla 'bir ilişki yaşıyor mu?' başlığıyla yalan bir haber yaratma gayesi içerisinde yapılan habercilik anlayışı anlaşılır gibi değil.



Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım.'



Stilist Başak Dizer (42) ile Kıvanç Tatlıtuğ (35), 2016 yılında bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor.



