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200 Euro’luk havyarı yüzüne sürdü!

İstanbul'da Önceki gün yakın arkadaşı Ayşe Yıldız'ın sahibi olduğu estetik merkezinde giden Seray Sever, 100 gramdan fazla havyarın yer aldığı maskeyi yüzüne sürdürdü.

Magazin / 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:08
200 Euro’luk havyarı yüzüne sürdü!

İstanbul'da Önceki gün yakın arkadaşı Ayşe Yıldız'ın sahibi olduğu estetik merkezinde giden Seray Sever, 100 gramdan fazla havyarın yer aldığı maskeyi yüzüne sürdürdü. Hollywood yıldızları ve daha birçok ünlü tarafından tercih edilen havyar maskesini kullanan ünlü sunucu, 'Asla yiyemem havyarı ama yüzüme sürerim' dedi.

DÜNYANIN EN PAHALISI
İçeriğinde bulunan mineral, vitamin, protein desteği ile sadece cilt bakımı değil, cilde en çok ihtiyacı olan desteği sunduğunu söyleyen Sever, dünyanın en pahalı yiyeceği olarak bilinen havyarın kilosu 2 bin ile 5 bin euro arasında olduğunu öğrenince çok şaşırdı.








EuroEstetikSeray SeverCilt BakımıHollywood


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