Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan haber!

'Magazin Hattı' programının haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir reklam filminde de oynattığı köpeğinin hastalığı ile uğraşıyor.



35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda köpeğinin garip hareketlerinden şüphelendi. Tatlıtuğ, acı gerçeği köpeğini götürdüğü veterinerde röntgen çekilince öğrendi.



Köpeğinin beyinde tümör olduğu öğrenen Tatlıtuğ, adeta yıkıldı. Hemen harekete geçen oyuncu, kendi dalında başarılı veterinerlerle görüştü.







Hiçbir masraftan kaçınmayan yakışıklı oyuncu, köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı.



Can dostu için bütün imkanlarını seferber eden Kıvanç Tatlıtuğ, veterinerlerin “Uyutalım” şeklindeki önerisine karşı çıktı.







Ünlü oyuncu, son çare olarak köpeğini Amerika'da tedavi ettirmeye karar verdi.











