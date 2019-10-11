Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra nişanlandı

Ekim ayında dünyaevine girmeye hazırlanan Gökhan Çıra-Selin Ciğerci çifti, dün akşam nişanlandı.



Yakın arkadaşlarının ve ailesinin katıldığı tören ile evlilik yolunda ilk adımı atan çift, mutlu anlarını sosyal medyada paylaştı.



Ciğerci, nişan töreninden görüntüleri, 'Hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Hep dua ettim, hep istedim Allah'ımdan. Bugünleri görmeyi hep hayal ettim, nasip oldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Allah'ım seni başımdan eksik etmesin' notuyla yayınladı.







Gökhan Çıra ise duygularını, 'Bugün adını koyduk sonunda. Yıllarımız, verdiğimiz emekler hiçbir zaman boşuna değildi. Hep sana sözünü verdim, bütün sözlerimden bir tanesini yine tuttum. Yine söz veriyorum; ölüm bizi ayırana kadar sen hep benim prensesim olacaksın. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Sen dünyanın en güzel annesi de olacaksın, sadece biraz sabır. Güzelliğin bir kenara, ben senin kalbine aşığım. Allah sevdiği kulunu kullarına sevdirirmiş. Sevilen kadın, eşim, her şeyim' sözleriyle dile getirdi.



Selin Ciğerci, tebrik mesajlarının ardından sosyal medya hesabından, 'Bu gece tanıdıklarım, arkadaşlarım resmimizi aldı, paylaştı, mutluluklar diledi, etiketledi ama DM'lerime yeni yatağa girdim, bakayım dedim. Ne güzel sözler, ne güzel dilekler, dualar. Tek tek bakmaya çalışacağım, paylaşacağım da biraz... Allah gönlünüze göre versin hepinizin' ifadelerini kullandı.



