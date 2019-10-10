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Fatma Girik taburcu edildi

Fatma Girik, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nden taburcu edildi.

Magazin / 10 Ekim 2019 Perşembe 14:37
Fatma Girik taburcu edildi

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Fatma Girik’in yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzeldi. Ünlü sanatçı tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi sürecinde Fatma Girik’i hastanede ziyaret etmişti.


Fizik TedaviFahrettin KocaKemal KılıçdaroğluFatma Girik


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