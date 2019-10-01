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Terasta dudak dudağa! 12 yaş fark...

İki ay önce sürpriz bir şekilde Miray Daner'den ayrılan oyuncu Kubilay Aka'nın, meslektaşı Hilal Altınbilek ile yaptığı kaçamak yüzünden ilişkisinin bittiği iddia edilmişti.

Magazin / 01 Ekim 2019 Salı 10:52
Terasta dudak dudağa! 12 yaş fark...

'Çukur' dizisinde rol alan 24 yaşındaki oyuncunun yalnızlığı kısa sürdü.

Kubilay Aka, geçtiğimiz cumartesi günü saat 17:00'de Beşiktaş'taki bir restoranın terasında meslektaşı Bade İşçil ile görüntülendi.

Baş başa uzun süre sohbet eden ikilinin samimiyeti dikkat çekti.

DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Kubilay Aka'nın, kendisinden 12 yaş büyük Bade İşçil'i dudağından öpmesi yeni bir aşka yelken açtıkları şeklinde yorumlandı.



'AÇIKLAMALARI MUHATABINA YAPIYORUM'

Miray Daner'le olaylı şekilde ayrılan ve bir gece kulübünde Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş fotoğrafları çıkan Kubilay Aka, ihanet iddiaları hakkında, 'Açıklamaları ben muhatabına yapıyorum. Bu konunun muhatabı da insanlar değil maalesef. Bunu konuşmanın yeri de burası değil. Daha sonra başka bir zaman ve başka şekilde konuşuruz' demişti.



Bade İşçil'in, iş adamı Malkoç Sualp ile 3 yıl süren evliliğinden Azur isimli bir oğlu var.

Bade İşçilBeşiktaş


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