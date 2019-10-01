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Dördüncü çocuk geliyor

Ricky Martin ve Jwan Yosef, dördüncü çocuklarını beklediklerini açıkladı.

Magazin / 01 Ekim 2019 Salı 11:01
Dördüncü çocuk geliyor

47 yaşındaki şarkıcı ile 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz akşam Washington D.C.'de katıldıkları bir davette, müjdeyi verdi. Martin, “Ailem burada... Eşim Jwan, seni seviyorum. Benim güzel ikizlerim Valentino ve Matteo, sizleri tüm kalbimle seviyorum. Benim gücüm ve ilham kaynağımsınız. Sekiz aylık kızım Lucia, sen benim hayatımın ışığısın. Ve bu arada bir bebek daha beklediğimizi duyurmak isterim.
Büyük bir aile arzuluyoruz” dedi.

BebekRicky MartinWashingtonŞarkıcı


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