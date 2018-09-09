Beyaz Gazete Ana Sayfa

Haluk Levent dana Ferdinand'ı ziyaret etti

Kurban Bayramı’nda Rize’den yüzerek kaçan ve Trabzon’dan karaya çıkan dana ‘Ferdinand’, yaşamına İzmir’de devam ediyor. Ferdinand’ı satın alan sanatçı Haluk Levent, Huzur Çiftliği’ne gelerek danayı ziyaret etti.

Magazin / 09 Eylül 2018 Pazar 13:47
Haluk Levent dana Ferdinand'ı ziyaret etti
Video için tıklayın

Kurban Bayramı’nda Rize’de kaçan ve yüzerek Trabzon’dan çıkan dana Ferdinand, yaşanan bu ilginç olayın ardından sanatçı Haluk Levent tarafından sahiplenilmişti. İzmir’in işgalden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında kente gelen Levent, vereceği konser öncesinde Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’nda yaşamına devam dana Ferdinand’ı ziyaret etti. Danayı elleriyle besleyen sanatçı, barınakta bulunan diğer hayvanlarla da yakından ilgilendi.

Ferdinand’ın çok mutlu olduğunu söyleyen Haluk Levent, “Ferdinand’ı kurtardık, uslu dursun diye buralara kadar gönderdik. Ama kızların peşinden ayrılmadığı şikayeti geldi. Burada gerçekten çok mutlu. Denizdeyken dişleri tamamen sökülmüş ve zor durumdaydı. Ancak veteriner kontrolünde ve 6 ay sonra dişleri yeniden çıkacak” dedi.

“İçimiz acıyor”

Hayvan sevgisinin çocuk yaşta aşılanması gerektiğinin altını çizen başarılı sanatçı, “Son dönemlerde sosyal medyada hayvanlarla ilgili çok kötü haberler okuyoruz. Aslında Ferdinand hayvan sevgisini aşılamak için sembol oldu. Hayvanlara yapılanlar karşısında içimiz acıyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamadan doğa sevgisini, insan sevgisini, memleket sevgisini veremeyiz. Onlara sahip çıkmak ve onları sevmek zorundayız” diye konuştu.

Faytonlarda çalışan atlara da değinen Levent, “Çiftlikte faytonlardan kurtarılan atlar da var. Hükümet yetkilileri de bu konuyla yakından ilgileniyor. Bu iş o kadar ranta döndü ki iki günde bir atların ölüm haberini duyuyoruz. O kadar ağır çalıştırılıyorlar ki hastalanıyorlar. Tedavi ettirmek pahalı olduğu için ölüme terk ediliyorlar. Bu atları da artık buraya getireceğiz. Buranın bazı eksikleri var. Onlar için de sosyal medyadan bir şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Haluk LeventHükümetHayvan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar