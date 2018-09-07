Demet Akalın ile Okan Kurt'un Beykoz'daki evlerine haciz geldi

Dün canlı yayında, 'Okan Kurt'un ağabeyinin gözaltına alındığını ve Demet Akalın'ın evliliğinin yakında biteceğini iddia eden Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, bugün de Demet - Okan çiftinin Beykoz'daki evlerine haciz geldiğini söyledi.



İki ay önce Beykoz'daki evlerine haciz geldiğini öğrendiğini belirten Bali, 'Hatta evdeki eşyalara Yediemin el koymuş' dedi.



Bali, Demet Akalın'ı 'Tek ricam evine girip çıkanlara dikkat etsin' diyerek uyardı ve 'Bu haber yalan olsa Demet Akalın her yeri inletmişti' diye konuştu.



Porgramda, Okan Kurt'un arabasının da Yediemin otoparkına çekildiği belirtildi.



Bali, dava dosyasında Okan Kurt'un adının geçmediğini ama 'ortaklar' dendiğini söyledi.



'HACİZ YAPAN KİŞİ DE DOĞRULADI'



İlerleyen dakikalarda ise Bircan Bali kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Bali, 'Haciz yapan kişilerden biri ulaştı bana. Hacizin doğru olduğunu söyledi' açıklamasında bulundu.



Bircan Bali: Demet Akalın'ın evliliği yakında bitiyor