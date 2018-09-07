Beyaz Gazete Ana Sayfa

Demet Akalın ile Okan Kurt'un Beykoz'daki evlerine haciz geldi

Dün canlı yayında, "Okan Kurt'un ağabeyinin gözaltına alındığını ve Demet Akalın'ın evliliğinin yakında biteceğini iddia eden Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, bugün de Demet - Okan çiftinin Beykoz'daki evlerine haciz geldiğini söyledi.

Magazin / 07 Eylül 2018 Cuma 10:28
Demet Akalın ile Okan Kurt'un Beykoz'daki evlerine haciz geldi
Video için tıklayın

Dün canlı yayında, 'Okan Kurt'un ağabeyinin gözaltına alındığını ve Demet Akalın'ın evliliğinin yakında biteceğini iddia eden Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, bugün de Demet - Okan çiftinin Beykoz'daki evlerine haciz geldiğini söyledi.

İki ay önce Beykoz'daki evlerine haciz geldiğini öğrendiğini belirten Bali, 'Hatta evdeki eşyalara Yediemin el koymuş' dedi.

Bali, Demet Akalın'ı 'Tek ricam evine girip çıkanlara dikkat etsin' diyerek uyardı ve 'Bu haber yalan olsa Demet Akalın her yeri inletmişti' diye konuştu.

Porgramda, Okan Kurt'un arabasının da Yediemin otoparkına çekildiği belirtildi.

Bali, dava dosyasında Okan Kurt'un adının geçmediğini ama 'ortaklar' dendiğini söyledi.

'HACİZ YAPAN KİŞİ DE DOĞRULADI'

İlerleyen dakikalarda ise Bircan Bali kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Bali, 'Haciz yapan kişilerden biri ulaştı bana. Hacizin doğru olduğunu söyledi' açıklamasında bulundu.

Bircan Bali: Demet Akalın'ın evliliği yakında bitiyor

Söylemezsem OlmazOkan KurtDemet AkalınBircan Bali


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar