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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten Talat Bulut'a destek

Taciz davasında takipsizlik kararı kesinleştikten sonra başrol oynadığı Yasak Elma'ya geri dönen ünlü oyuncu Talat Bulut'a sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten destek geldi. Övüç, Talat Bulut'a karşı cephe alan dizinin kadın oyuncularına da sert çıkışlar yaptı.

Magazin / 06 Eylül 2018 Perşembe 16:05
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten Talat Bulut'a destek
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Taciz davasında takipsizlik kararı kesinleştikten sonra başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setlerine geri dönen Talat Bulut, dizideki oğlunun doğum gününü benzincide aldığı dondurma ile kutlamasıyla gündeme geldi.

Talat Bulut'a sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten destek geldi. Övüç, Talat Bulut'a karşı cephe alan dizinin kadın oyuncularına da sert çıkışlar yaptı.

'SANKİ HEPSİ SÜT, AK PAK...'

Flash Tv ekranlarında yayınlanan Bunu da Konuşmak Lazım programında yorumculuk yapan Murat Övüç, Talat Bulut'a destek vererek, 'O sette çalışan bütün oyuncular bir cephe aldılar. Sanki hepsi süt, pırıl pırıl, aksınız paksınız sanki, Ayıp yani, Talat Bey'in kız evladı var, kız okula gİdemedi aylarca. Ne oldu, adam temiz kağıdı aldı, ne oldu...' şeklinde konuştu.
 
'Dizi bir kaç bölüm yayınlandıktan sonra o dizide oynayan bütün hanımlar yine bu adamla can ciğer kuzu sarması olacak' diyen Övüç, 'Yaptıkları yorum ne biliyor musunuz? 'Biz Türk adaletine inanmıyoruz, bu adam bunu yaptı, bizim gözümüzde suçlu.' Hayırdır, Kimsiniz siz? Beyaz patiska mısınız ak pak? geçmişinize bakın' diye çıkıştı.

Sosyal MedyaTalat BulutTakipsizlik Kararı


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