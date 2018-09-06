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Serenay Sarıkaya'dan yeni film

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni sezonda 'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde başrol oynayacak.

Magazin / 06 Eylül 2018 Perşembe 15:22
Serenay Sarıkaya'dan yeni film

Fi' dizisi final yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi sevenleri tarafından merakla beklenirken oyuncu cephesinden sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, yeni sezonda ünlü sanatçı Bergen'in gençliğini oynayacak.

BERGEN'İ CANLANDIRACAK

Akşam'ın haberine göre Serenay Sarıkaya, bu sezon beyazperde de kamera karşısında olacak. 'Acıların Kadını' olarak bilinen şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı konuşulan Sarıkaya, projeye 'evet' yanıtını verdi.



SEVGİLİSİ YÜZÜNE KEZZAP YAKMIŞTI

Yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakılmış ve yine aynı kişi tarafından vurularak 30 yaşında öldürülen Bergen'in hayat hikayesinden etkilenen güzel oyuncunun yeni sezon için heyecanlı olduğu söylendi. Projenin cast çalışmaları devam ederken Sarıkaya'nın ilerleyen günlerde imzayı atması bekleniyor.


Serenay SarıkayaKameraŞarkıcı


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