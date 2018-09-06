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Cem Yılmaz'a tazminat davası

Prof. Dr. Orhan Kural, Yılmaz hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Magazin / 06 Eylül 2018 Perşembe 12:04
Cem Yılmaz'a tazminat davası

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, kendisiyle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cem Yılmaz hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kural, hazırladığı manevi tazminat davası dilekçesini, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesine sundu.

Gazetecilere açıklama yapan Kural, Cem Yılmaz'ın filmlerinde her fırsatta sigara içtiği için bugüne kadar hep suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.

Kural, İngiltere'de Cem Yılmaz'ın yapacağı şov için 18 yaş sınırı getirildiğini ve bunun üzerine, 'İngiltere çok doğru bir şey yaptı. İngiltere bunu anladı. Biz anlayamadık' şeklinde açıklama yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

''Bu kurumsal bir açıklamaydı. Kendisine suçlamada bulunmadım. Bu açıklamalar üzerine Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla terapi görmem gerektiğini söyledi. Kendisi doktur mudur? Diyelim ki ben terapi görüyorum. Bunu doktorum bile açıklayamaz. O gün bugün ailemle birlikte her türlü iftiraya, saldırıya uğruyorum. Geçen gün metroda saldırıya uğruyordum. Bu sefer mahkeme karşısına çıksın istedik. Geçen seferler suç duyurusunda bulunuyorduk. Gelip ifade veriyordu gizlice, sonra takipsizlik kararı veriliyordu.'

Sosyal MedyaOrhan KuralTazminat DavasıCem YılmazTakipsizlik Kararı


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