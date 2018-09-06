Bircan Bali: Demet Akalın'ın evliliği yakında bitiyor

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, 'Okan Kurt'un ağabeyinin gözaltına alındığı iddia ediliyor' dedi. Bali, Demet Akalın'ın evliliğinin yakında biteceğini de ileri sürdü.



Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali, ünlü şarkıcı Demet Akalın ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.



'OKAN'IN AĞABEYİ HAPSE GİRECEK'



'Evin içinden birebir bir konuşmayı söylüyorum' diyen Bali, 'Okan Kurt bir aile şirketiyle çalışıyor. Fakat aile şirketinde büyük bir çatırdama var, o da şu; iddialara göre Okan Kurt'un ağabeyini gözaltına alıyorlar. Çok yakında hapse gireceği yönünde bir bilgi var. Suçu da naylon fatura yani evrakta sahtecilik' şeklinde konuştu.



'DEMET'İN SABRI KALMADI, EVLİLİK BİTECEK'



Bu bilgiyi o ortamda olan birisinden duyduğunu söyleyen Bali, 'Fakat bu konuyu Demet her yerde illallah ederek anlatıyormuş. Demet'in sıdkı sıyrılmış. Bu evliliğin biteceği çok yakındır. Artık Demet'in sabrının kalmadığını yakın çevresinden öğrendim' ifadelerini kullandı.