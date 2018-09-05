Şener Şen ve İlyas Salman'dan yeni film sinyali

Repliklerini ezbere bildiğimiz Çiçek Abbas'ın Şakir ve Abbas'ı olarak gönlümüze taht kuran iki usta isimden güzel haberler var. Şener Şen, daha önce kendisi için 'Keşke film yapsak ama buna yanaşmıyor' diyen İlyas Salman'a olumlu bir göndermede bulundu.



iZLEYİCİ İKİ USTA İSMİ TEKRAR BİR ARADA GÖRMEK İSTİYOR



Oyuncu Şener Şen bir dönem birlikte projelerde rol aldığı İlyas Salman'la film yapmak istediği mesajı verdi. İki oyuncu Şekerpare, Kibar Feyzo, Banker Bilo, Dolap Beygiri, Çiçek Abbas gibi filmlerde birlikte çalışmışlardı. İzleyici iki oyuncunun eski filmlerini hala izlemekten büyük keyif alıyor ve tekrar bir arada görmek istiyor.







'NEDEN OLMASIN BEN DE İSTERİM'



Milliyet'in haberine göre önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şener Şen, daha önce kendisi için 'Keşke film yapsak ama buna yanaşmıyor' diyen İlyas Salman'a olumlu bir göndermede bulundu. Şen, 'Neden olmasın ki? Keşke yapsak, ben de isterim. Ancak bunun için senaryonun sağlam olması lazım' dedi.