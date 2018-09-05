Ahu Yağtu'ya Defne Samyeli sorulunca kendisini 'bip'ledi

Ahu Yağtu, oğlu Kemal'le Bebek'teydi.



Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, oğlunun, eski eşi Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli'yle tanışmasına dair soruları yanıtlamaktan kaçınan Yağtu, “Onlarla ilgili konuşmuyorum. Özel hayatla alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Yorum yapmam” dedi.







Oyuncu, “Kemal'in Samyeli'yle aynı evde olmasından rahatsızlık duymuyor musunuz?” sorusuna ise, esprili bir cevap verdi: ”Sessizlik... Dıtttt...”





