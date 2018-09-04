Nusret'ten olay yaratan hareket!

Dünyanın pek çok ülkesinde açtığı mekanlarla adından söz ettiren ve burada ünlü konuklarını ağırlayan Nusret, bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.



ETİ ALTINA BULADI



Yoğun iş maratonu dışında kalan zamanlarını spora ayıran ve kimi zaman da artık markası haline gelen ‘et tuzlama' videoları paylaşan Nusret, son videosunda işi bir tık daha öteye taşıdı ve Dubai'deki zengin müşterileri için eti altına buladı.



'24 KARAT BİFTEK'



Nusret, daha sonra da eti altına bulama videosunu '24 karat altın biftek' notuyla paylaştı. Nusret'in bu hareketi sosyal medyada günün konusu oldu.

