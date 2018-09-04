Beyaz Gazete Ana Sayfa

Nusret'ten olay yaratan hareket!

Nusret Gökçe, Instagram hesabından paylaştığı videolarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı tuzlama hareketiyle dünya çapında bir fenomen haline gelen Nusret, bu sefer de Dubai'deki zengin müşterileri için eti altın tozuna bulayıp servis etti. Nusret, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Magazin / 04 Eylül 2018 Salı 15:28
Nusret'ten olay yaratan hareket!
Video için tıklayın

Dünyanın pek çok ülkesinde açtığı mekanlarla adından söz ettiren ve burada ünlü konuklarını ağırlayan Nusret, bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

ETİ ALTINA BULADI

Yoğun iş maratonu dışında kalan zamanlarını spora ayıran ve kimi zaman da artık markası haline gelen ‘et tuzlama' videoları paylaşan Nusret, son videosunda işi bir tık daha öteye taşıdı ve Dubai'deki zengin müşterileri için eti altına buladı.

'24 KARAT BİFTEK'

Nusret, daha sonra da eti altına bulama videosunu '24 karat altın biftek' notuyla paylaştı. Nusret'in bu hareketi sosyal medyada günün konusu oldu.

Sosyal MedyaNusret GökçeDubai


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar