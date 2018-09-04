Nihat Doğan: Aleyna Tilki'nin şarkısı Bergen'den çalıntı

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı sosyal medyayı salladı. Genç şarkıcının, 'Dipsiz Kuyum' şarkısına sosyal medyada pek çok yorum yaptı. Kimi klibi ve şarkıyı beğenirken, kimi de eleştirdi.



Söylemezsem Olmaz yorumcusu Nihat Doğan ise, Aleyna Tilki'nin şarkısının Bergen'den çalıntı olduğunu söyledi.



'BU ALENİ HIRSIZLIK'



Doğan, 'Birebir aynı çalıntı. Bu aleni hırsızlık. Bu hem sanata hem sanatçıya saygısızlık' ifadelerini kullandı.



Bakalım Tilki ve şarkının sahibi Emrah Karaduman çalıntı iddialarına ne yanıt verecek.



