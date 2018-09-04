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Murat Başoğlu: Yeğenim benden 150 bin dolar istedi

Murat Başoğlu intihar ettiği iddiaları için Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Adının skandala birlikte karıştığı yeğenine suçlamalar yöneltti. Yeğeninin kendisine "Amcam bana tecavüz etti derim" dediğini ileri sürdü.

Magazin / 04 Eylül 2018 Salı 13:36
Murat Başoğlu: Yeğenim benden 150 bin dolar istedi

Geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayan Başoğlu Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Murat Başoğlu, 'Hayatım boyunca yeğenimi 3 kez gördüm. Yeğenimle hayatım boyunca samimi değildim. Kendisi beni doğum günlerimde arardı. Zaten yurtdışında eğitim aldı. Üstelik ağabeyim ile de görüşmezdik, mesafeliydik. Yeğenim ile eşim sık sık görüşürdü. Yeğenim görüntülerin olmadığını öğrenince benden 150 bin dolar istedi. Ben de, 'Saçmalama ne parası istiyorsun' deyince, 'Amcam bana tecavüz etti' diye iftira atarım dedi. Görüntü ortaya çıkınca para isteği ortadan kalktı. İşte bu yüzden kumpas olduğunu düşünüyorum' şeklinde konuştu.
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