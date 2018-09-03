Nuray Sayarı: Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanacak

Astrolog Nuray Sayarı, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.



Magazin dünyasının ünlü isimleriyle ilgili kehanetlerde bulunan Nuray Sayarı, Tarkan ve Kenan Doğulu'nun baba olacağını, Seren Serengil'in ise boşanacağını söyledi.







BEREN VE KENAN'IN BEBEĞİ OLACAK



Bir ziyaretçi Nuray Sayarı'ya, 'Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftine çocuk görünüyor mu?' diye sordu.



Nuray Sayarı, 'Dalgalanmalı bir dönemleri var. 2019 Eylül ayına kadar ilişkilerinde bir dağılma olmazsa kesinlikle anne-baba olacaklar' dedi.







TARKAN'IN OĞLU OLACAK



Geçen ay kızı Liya'yı kucağına alan Tarkan'ın ikinci kez baba olacağını da söyleyen astrolog, 'Bu kez oğlu olacak' dedi.







SEREN SERENGİL VE YAŞAR İPEK BOŞANACAK



Nuray Sayarı, ünlü çiftlerin ilişkilerini merak eden bir kadının 'Seren Serengil ile Yaşar İpek'in çocuğu olacak mı?' sorusuna, 'Auralarına baktığımda, geleceklerini bir görmüyorum. En fazla 2 yıl sonra kesin ayrılırlar. Allah korusun bu bir temenni değil, ben astrolog ve yaşam koçu olarak gördüğümü söylüyorum' yanıtını verdi.







Bomba açıklamalarına devam eden Nuray Sayarı, Gülben Ergen'le ilgili de bir haber verdi. Astrolog, 'Gülben Ergen başak burcu. Sürpriz bir evlilik yapabilir' dedi.





