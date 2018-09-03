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Murat Başoğlu intihar girişiminde bulundu

Söylemez Olmaz programında, ünlü sunucu Murat Başoğlu’nun intihara kalkıştığı iddia edildi.

Magazin / 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:29
Murat Başoğlu intihar girişiminde bulundu
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Beyaz TV'nin magazin programı Söylemez Olmaz, bugün çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Porgramda, geçtiğimiz yıl yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu'nun 4 gün önce intihara kalkıştığı iddia edildi.

Hastaneden canlı bağlantı yapılan programda, hayati tehlikesi bulunmayan Murat Başoğlu‘nun ruh sağlığının iyi olmadığı bilgisi aktarıldı.



İntihar olayına ise programın yorumcusu Bircan Bali'den sert yorumlar geldi.

Bali, O dönem Murat Başoğlu gece yarısı beni aradı; 'Ben intihar etmek üzereyim' dedi. Ben de dedim ki; 'Sen intihar edecek kadar omurgalı olsaydın öz yeğeninle beraber olmazdın' dedim. Geçmiş olsun demiyorum. Allah herkesin cezasını veriyor' ifadelerini kullandı. 

Murat BaşoğluSöylemezsem OlmazSkandalNihat DoğanBircan Bali


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