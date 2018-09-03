Loris Karius'tan Melis Ayça Değirmencioğlu'na flaş mesaj!

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, futbolculuğu kadar yakışıklılığıyla da gündeme gelmişti.



25 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'ye geldiği andan itibaren kadın taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşmıştı.



Öyle ki sosyal medyada Karius ile Kıvanç Tatlıtuğ'u karşılaştıran pek çok paylaşım yapılmış ve Alman eldiven bir anda magazin basınının gündemine oturmuştu.Öyle ki sosyal medyada Karius ile Kıvanç Tatlıtuğ'u karşılaştıran pek çok paylaşım yapılmış ve Alman eldiven bir anda magazin basınının gündemine oturmuştu.



Dün, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta Karius da Siyah Beyazlı formayla ilk maçına çıkmıştı.



Maç içindeki yüksek özgüveni tam not alan Karius, Kartal'ın beraberliğinden bir gün sonra bambaşka bir olayla gündeme geldi.



Moda blogger'ı ve MAD BANGZ markasının kurucusu olan Melis Ayça Değirmencioğlu, Twitter'dan Karius'un kendisine attığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.







Fotoğrafta Karius'un sosyal medya fenomenine Instagram üzerinden İngilizce 'Hey nasılsın?' dediği görülüyor.



Instagram'da 310 bin takipçisi bulunan Değirmencioğlu'nun paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.