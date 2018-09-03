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Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Dipsiz Kuyum klibi ve sözleri

Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Dipsiz Kuyum klibi ve sözleri

Magazin / 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:04
Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Dipsiz Kuyum klibi ve sözleri

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı Dipsiz Kuyum Youtube'da 2 milyon kez izlendi. Şarkının sözlerini merak edenler Google üzerinden Dipsiz Kuyum şarkı sözleri araması yapmaya başladı ve Dipsiz Kuyum trend oldu.

Şarkıyı duyan Reşit olduktan sonra konser temposu bir anda artan ve hemen her gün Türkiye'nin farklı bir yerinde verdiği konserlerle karşımıza çıkan Aleyna Tilki, konser dışında kalan zamanlarını da yine müzikle geçiriyor. Bu yılın başında çıkan Yalnız Çiçek şarkısı ile başarıyı yakalayan Aleyna Tilki şimdi de Emrah Karaduman ile Dipsiz Kuyum'a klip çekti. İşte Dipsiz Kuyum klibi ve şarkı sözleri…

DİPSİZ KUYUM ŞARKI SÖZLERİ

Misafir çocuğu gibiydin
Geldin dağıttın gittin
Ben her gün kokunu öperdim
Yazıp sustuğum sendin

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez
Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun
Kırılan hayallerimin başrolü oldun
Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum
Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?

GoogleAleyna TilkiYoutubeTürkiye


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