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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Ya Bu İşler Ne’ isimli klibinde ’1 dolar’ kullanarak FETÖ’ye destek verdiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi. Matiz, ifadesinde klibin kurgusunu kendisinin yapmadığını kaydetti.

Magazin / 11 Eylül 2018 Salı 09:21
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması
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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Ya Bu İşler Ne’ isimli klibinde ’1 dolar’ kullanarak FETÖ’ye destek verdiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi. Bir vatandaşın Mabel Matiz’in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddiasıyla ihbarda bulunması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Matiz hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Adliyesine gelerek ifade veren Matiz, klibin kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını kaydetti.

Amacının örgüte destek olmadığını kaydeden Matiz, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

DolarMabel MatizCumhuriyetŞarkıcı


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