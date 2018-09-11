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Ertuğrul Özkök'ten Özdemir Erdoğan'a: Aleyna Tilki'yle düet yapsanız

Ertuğrul Özkök, Özdemir Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Magazin / 11 Eylül 2018 Salı 10:40
Ertuğrul Özkök'ten Özdemir Erdoğan'a: Aleyna Tilki'yle düet yapsanız

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Takvim'e röportaj veren Özdemir Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız olup köşesinden tepki gösterdi.

Özkök, eleştirilerinin ardından da Özdemir Erdoğan'a, 'Gidip mesela Aleyna Tilki'ye bir düet teklif etseniz' tavsiyesinde bulundu. 

İşte Özkök'ün o yazısı:

Ah Özdemir Bey Aleyna Tilki'yle düet yapsanız

BAK kardeşim Özdemir Erdoğan...

“Bana Ellerini Ver” şarkınız var ya...

Bana hayatın boyunca en sevdiğin 20 Türk şarkısını yaz deseler... Banko onu koyarım.

“İkinci Bahar” var ya...

Sezen Aksu'nun o şahane şarkısını, bu Türkiye gökyüzünün altında sizden güzel söyleyen kimse yok...

İkisi de milli hafızamızın kayıt defterlerine hiç silinmeyecek şekilde yazılmıştır.

Ammmaaaa...

Dün Takvim gazetesinde Ali Değirmenci'ye verdiğiniz mülakat var ya...

Olmadı arkadaşım...

DİYORSUNUZ Kİ: (Muhalif sanatçılar için) “Bunca şehitlerimiz oluyor. İnsan üzülür, bir tepki gösterir, bir beyanat verir değil mi?
BEN DE DİYORUM Kİ: İnsaf edin Özdemir Bey. Bu ülkenin birkaç marjinali dışında hangisi şehidimiz karşısında duyarsız kaldı?

DİYORSUNUZ Kİ: Cumhurbaşkanımız çağırırsa giderim, çünkü devlet çağırıyor. Ama bunlar hiç ortada yoklar.
BEN DE DİYORUM Kİ: İnsaf edin Özdemir Bey. Çağırmışlar da gitmemişler mi?

DİYORSUNUZ Kİ: “Şimdi anlı şanlı firmalar popüler müzisyenlere sponsor oluyorlar. Çünkü kültür emperyalizmine çalışıyorlar.”
BEN DE DİYORUM Kİ: İnsaf edin Özdemir Bey. Tarkan'lar, Kenan Doğulu'lular, Ajda Pekkan'lar kültür emperyalizmine mi çalışıyor?

Yani hocam darılmayın ama bu lafların arkasında bir şeyler seziyorum:

BİR: Milyonlarca insanı kendine bağlayan genç ve başarılı şarkıcılara karşı apaçık bir çekememezlik...
İKİ: Bu genç yetenekleri dinleyen, seven milyonlarca insana karşı da büyük bir küçümseme...

Hocam bunu en çok sizde ve Neco'da görüyorum...

Şimdi ikinize de bir tavsiyem var.

Buyrun ikinci yazıya lütfen...


İKİ BÜYÜK MÜZİSYENE KÜÇÜCÜK BİR TAVSİYE

ÖZDEMIR Hocam ve sevgili Neco, bence Tony Bennett gibi yapın.

Genç insanlarla biraz muhabbet edin.

Tony Bennett 92 yaşında... Lady Gaga, Amy Winehouse gibi büyük popçularla harika düetler yaptı...

Girip Spotify'da dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Siz 78 yaşındasınız... Yani tam Tony Bennett'in evinde otururken MTV'yi arayıp gençlerle ilişki kurduğu yaştasınız.

Siz de gidip mesela Aleyna Tilki'ye bir düet teklif etseniz.

Göreceksiniz ne harika işler yapacaksınız.

Ertuğrul ÖzkökAleyna TilkiAmy WinehouseLady GagaÖzdemir Erdoğan


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