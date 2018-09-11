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Demet Akalın suskunluğunu bozdu

Eşi Okan Kurt'tan jet hızıyla boşanan Demet Akalın, 'formaliteden boşanıyor' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi

Magazin / 11 Eylül 2018 Salı 22:47
Demet Akalın suskunluğunu bozdu

Geçen yıllarda Okan Kurt'un şirketi 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı.

Karar gereği, villada bulunan eşyalar haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Haciz nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın, Okan Kurt'tan ayrılık kararı aldı ve Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı.

Öte yandan, Demet Akalın ve Okan Kurt'un jet hızında boşanması, sosyal medyada 'formaliteden boşanıyorlar' dedikodusunun yayılmasına neden oldu.

DEMET AKALIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Boşanmanın ardından Demet Akalın, sessizliğini attığı tweet'ler ile bozdu.

Ata Benli'nin 'Demet Akalın formaliteden boşanıyor diyenler için öyle bir durum artık yok. Araç, tapu, banka hesapları kimin üzerine ise haciz o kişiye gider. Eşinin borcundan dolayı kişinin kendine ait olan mal varlığına kanun gereği el konulamıyor." tweet'ine Demet Akalın cevap yazdı.

İşte Demet Akalın açıklamaları:

"Ağabeyinin home ofisiymiş benim evim.Pes artık! Kızımın odasını bile almayı düşündüler. Ne diyelim"

"Herkes her şeyi düşünebilir.Sıkıntı yok. Bana sevenlerimin duası yeter. Sağ olun"




TelevizyonHaciz İşlemiOkan KurtDemet Akalın


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